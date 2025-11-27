OM - Transfert polémique : Habib Beye se régale !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato estival, le Stade Rennais a fait ses emplettes à l’OM. Valentin Rongier et Quentin Merlin ont ainsi rejoint l’effectif d’Habib Beye, ce qui n’a pas manqué de faire polémique étant donné leur passé au FC Nantes. Il n’empêche qu’aujourd’hui, les deux joueurs sont bien à Rennes et Rongier s’impose plus que jamais comme un patron.

A 30 ans, Valentin Rongier est aujourd’hui un joueur du Stade Rennais. S’il avait juré qu’il ne signerait jamais avec le club breton quand il était au FC Nantes, il est finalement revenu sur sa parole. Arrivé à l’été en provenance de l’OM, Rongier a donc intégré l’effectif d’Habib Beye, où petit à petit, le milieu de terrain prend du poids.

« Je vois qu’il se sent bien, fait de très bons matchs, se révèle comme leader » Aujourd’hui, Habib Beye peut donc se réjouir d’avoir un joueur comme Valentin Rongier, patron du Stade Rennais. A ce propos, l’entraîneur breton a expliqué en conférence de presse : « Il a pris ses marques en tant que capitaine sans oublier qu’il a été freiné par sa blessure. Depuis deux, trois semaines, il est libéré et peut monter l’intensité en appréhendant une nouvelle façon de travailler. Je vois qu’il se sent bien, fait de très bons matchs, se révèle comme leader. Son leadership s’est installé naturellement dans l’équipe ».