OM : Le transfert impossible à 60M€ !

Axel Cornic

Seulement quelques mois après Adrien Rabiot, un autre milieu de terrain de l’Olympique de Marseille est annoncé proche d’un possible départ. Il s’agit de Pierre-Emile Højbjerg, devenu en une saison seulement l’un des piliers du dispositif de Roberto De Zerbi, tapant dans l’œil de plusieurs gros clubs étrangers.

Avec le mercato hivernal qui approche à grands pas, il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir les premières spéculations fuser à Marseille. Ça concerne les arrivées mais également les départs, avec quelques stars de l’OM qui semblent avoir la cote à l’étranger.

Højbjerg sur le départ ? En Italie, plusieurs médias ont en effet annoncé que Pierre-Emile Højbjerg serait dans le viseur de quelques clubs de Serie A. C’est notamment le cas de la Juventus, avec Luciano Spalletti qui aurait réclamé l’arrivée d’un milieu de terrain supplémentaire au mois de janvier. Mais à l’OM, on semble avoir les idées claires au sujet de l’international danois.