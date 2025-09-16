Mercato : La grave erreur du PSG est dénoncée dans la presse !

Depuis quelques jours, le PSG est victime d'une terrible hécatombe alors que se profile le retour en Ligue des champions, mais également le Classique contre l'OM. Et pour le journaliste Vincent Duluc, cela met en lumière les erreurs du club parisien qui ne s'est pas suffisamment renforcé cet été.
Le PSG va-t-il regretter sa discrétion sur le mercato ? Alors que le club parisien n'a recruté que trois joueurs, les nombreuses blessures qui frappent actuellement l'effectif de Luis Enrique laissent penser qu'une profondeur de banc plus importante aurait été la bienvenue. C'est en tout cas l'avis du journaliste de L'EQUIPE Vincent Duluc.
Le PSG paye son mercato ?
« En cette rentrée que Paris règle l'addition, sous l'assaut de ce calendrier, de ses lassitudes athlétiques et mentales, du tribut prélevé par le football de sélection, de la malchance, peut-être, mais aussi de sa réticence à recruter plus largement et à anticiper les fatigues de l'an II. Ni le PSG, ni l'UEFA ne peuvent complètement se plaindre des cadences insensées », écrit-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.
« Parce que si l'UEFA et les clubs avaient voulu protéger les joueurs, on s'en serait rendu compte, et ils n'auraient pas tout fait pour basculer vers cette nouvelle formule de la C1. C'est là leur ambiguïté, et la nôtre : on avait plutôt hâte que revienne cette nouvelle C1 spectaculaire et séduisante qui va embellir nos milieux de semaine et aggraver la situation (...) on espérait voir le meilleur du football, dans deux semaines, entre Barcelone et Paris, et soudain passe l'ombre d'un doute », ajoute Vincent Duluc.