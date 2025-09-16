Mercato : La grave erreur du PSG est dénoncée dans la presse !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, le PSG est victime d'une terrible hécatombe alors que se profile le retour en Ligue des champions, mais également le Classique contre l'OM. Et pour le journaliste Vincent Duluc, cela met en lumière les erreurs du club parisien qui ne s'est pas suffisamment renforcé cet été.

Le PSG va-t-il regretter sa discrétion sur le mercato ? Alors que le club parisien n'a recruté que trois joueurs, les nombreuses blessures qui frappent actuellement l'effectif de Luis Enrique laissent penser qu'une profondeur de banc plus importante aurait été la bienvenue. C'est en tout cas l'avis du journaliste de L'EQUIPE Vincent Duluc.

Le PSG paye son mercato ? « En cette rentrée que Paris règle l'addition, sous l'assaut de ce calendrier, de ses lassitudes athlétiques et mentales, du tribut prélevé par le football de sélection, de la malchance, peut-être, mais aussi de sa réticence à recruter plus largement et à anticiper les fatigues de l'an II. Ni le PSG, ni l'UEFA ne peuvent complètement se plaindre des cadences insensées », écrit-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.