Mercato : La famille Mbappé boucle une signature inattendue !

Depuis le début de cette saison 2025-2026, Jirès Kembo Ekoko est le nouveau coach des attaquants de l'US Ivry. Après une carrière de footballeur professionnel, le grand frère de Kylian Mbappé a rejoint le club de son oncle. Interrogé sur l'arrivée de Jirès Kembo Ekoko dans son staff, Pierre Mbappé a révélé toutes les coulisses de sa signature.
Jirès Kembo Ekoko a stoppé sa carrière de footballeur professionnel le 1er juillet 2019. En guise de reconversion, le grand frère de Kylian Mbappé est devenu le nouvel entraineur des attaquants de l'US Ivry, club de National 3, soit le cinquième échelon français.
«Je lui ai proposé de m’accompagner dans une nouvelle aventure»
Président et entraineur de l'US Ivry, Pierre Mbappé a dévoilé les coulisses de la signature de Jirès Kembo Ekoko lors d'un entretien accordé au Parisien. « Mon neveu ne faisait rien et au lieu de ne rien faire, je lui ai proposé de m’accompagner dans une nouvelle aventure », a déclaré l'oncle de Kylian Mbappé et de Jirès Kembo Ekoko.
«Il distille de précieux conseils à nos attaquants»
Dans la foulée, Pierre Mbappé en a rajouté une couche : « Il aime le foot, alors je lui ai dit : "Viens et vois si ça te plaît". Et ça lui plaît de plus en plus. Jirès est avec nous depuis le premier jour de la reprise (en juillet). Il ne met pas encore les exercices en places, car il n’a pas de formation, mais il distille de précieux conseils à nos attaquants. C’est quelqu’un d’écouté et respecté ». Pour rappel, Wilfrid Mbappé est devenu le tuteur légal de Jirès Kembo Ekoko après l'avoir accueilli chez lui.