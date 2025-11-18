Mercato : La famille Mbappé boucle une signature inattendue !

Amadou Diawara

Depuis le début de cette saison 2025-2026, Jirès Kembo Ekoko est le nouveau coach des attaquants de l'US Ivry. Après une carrière de footballeur professionnel, le grand frère de Kylian Mbappé a rejoint le club de son oncle. Interrogé sur l'arrivée de Jirès Kembo Ekoko dans son staff, Pierre Mbappé a révélé toutes les coulisses de sa signature.

Jirès Kembo Ekoko a stoppé sa carrière de footballeur professionnel le 1er juillet 2019. En guise de reconversion, le grand frère de Kylian Mbappé est devenu le nouvel entraineur des attaquants de l'US Ivry, club de National 3, soit le cinquième échelon français.

«Je lui ai proposé de m’accompagner dans une nouvelle aventure» Président et entraineur de l'US Ivry, Pierre Mbappé a dévoilé les coulisses de la signature de Jirès Kembo Ekoko lors d'un entretien accordé au Parisien. « Mon neveu ne faisait rien et au lieu de ne rien faire, je lui ai proposé de m’accompagner dans une nouvelle aventure », a déclaré l'oncle de Kylian Mbappé et de Jirès Kembo Ekoko.