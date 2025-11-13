Mercato : La double signature qui va dégoûter le PSG ?

Pierrick Levallet

L’été prochain, le PSG pourrait bien profiter d’une excellente opportunité sur le mercato. Le club de la capitale serait intéressé par les services d’Ibrahima Konaté et de Dayot Upamecano, respectivement en fin de contrat avec Liverpool et le Bayern Munich. Les deux internationaux français pourraient toutefois échanger leur place, et laisser les Rouge-et-Bleu sur la touche.

Le PSG pourrait frapper un gros coup sur le mercato... l’été prochain ! Les dirigeants parisiens n’excluent pas la possibilité de profiter d’une excellente opportunité pour renforcer les rangs de Luis Enrique. Le club de la capitale garderait ainsi un œil attentif sur les situations d’Ibrahima Konaté et de Dayot Upamecano. Les deux internationaux français voient leur contrat arriver à leur terme en juin prochain, respectivement avec Liverpool et le Bayern Munich.

Upamecano vers Liverpool, Konaté vers le Bayern Munich ? Mais le PSG serait confronté à une grosse concurrence sur les deux dossiers. D’après les informations de Christian Falk, le Bayern Munich serait intéressé par une arrivée libre d’Ibrahima Konaté. Liverpool, de son côté, serait tenté par l’idée de signer Dayot Upamecano si le défenseur de 26 ans s’en va. Les deux anciens du RB Leipzig pourraient ainsi échanger leur place à l’issue de la saison.