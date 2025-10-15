Mercato : La demande de transfert qui a laissé le PSG sous le choc !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans les petits papiers du PSG pendant plusieurs années, Mathieu Bodmer a fini par rejoindre le club de la capitale en 2010. Arrivé en provenance de l'OL, le milieu offensif voulait absolument porter le maillot parisien. Une volonté qui n'avait d'ailleurs pas manquer de choquer quelque peu les dirigeants du PSG de l'époque comme l'a raconté Bodmer.

Natif d'Evreux, Mathieu Bodmer était un fan du PSG depuis son plus jeune âge. Et voilà que pour lui, jouer pour le club de la capitale est un rêve devenu réalité en 2010. Alors à l'OL, le milieu offensif débarque à Paris, où on a quelque peu été choqué d'apprendre que Bodmer voulait absolument rejoindre le PSG.

« Il faut que je parte » Invité du podcast Histoires de Foot, Mathieu Bodmer est revenu sur les dessous de son transfert au PSG en 2010. C'est ainsi que l'actuel directeur sportif du Havre a notamment raconté : « A la fin de la saison, il y a une réunion avec le président de l'OL, je lui dis : « Je vous aime, j’aime votre club, mais je ne peux plus rester ici pour jouer derrière machin. Il faut que je parte ». Je lui dis que comme tous les ans, j’ai le PSG. Ils sont toujours restés en contact ? Toujours. Depuis que j’ai 11 ans. Plus ou moins fort selon les périodes, mais oui toujours ».