Mercato : La condition non négociable du clan Donnarumma pour un départ du PSG !

Petit à petit, Gianluigi Donnarumma se rapproche inexorablement d’un départ du PSG. Le club de la capitale a d’ailleurs pris la décision de ne pas convoquer l’Italien pour la Supercoupe d’Europe contre Tottenham le 13 août. L’entourage du portier lui cherche donc activement une porte de sortie, mais il y a une condition non négociable pour dire oui à un nouveau challenge.
Le PSG est en train d’opérer un grand changement dans son effectif. Éblouissant depuis plusieurs saisons avec Lille, Lucas Chevalier a décidé de continuer sa progression à Paris. Le Français s’est engagé avec le club de la capitale pour les cinq prochaines saisons moyennant un chèque de 55M€ bonus compris. Une arrivée qui va être fatale à Gianluigi Donnarumma.
Donnarumma n’est pas convoqué pour le match contre Tottenham
Si Lucas Chevalier a rejoint le PSG, c’est pour occuper la place de numéro un. Gianluigi Donnarumma n’est lui plus en odeur de sainteté à Paris, car il n’a pas prolongé son contrat et il est donc poussé vers la sortie. D’après les informations de L’Équipe, l’Italien ne fait d’ailleurs pas partie du groupe parisien pour le match contre Tottenham en Supercoupe d’Europe mercredi soir.
Donnarumma ne partira qu'en cas de projet intéressant
L’entourage de Gianluigi Donnarumma s’active donc pour lui trouver un nouveau point de chute. D’après les informations de RMC Sport, son clan faisait d’ailleurs savoir dernièrement qu’il ne partirait que si un projet intéressant se présente à lui. Ainsi, le portier pourrait bien rester au PSG si aucune offre ne lui convient. Une décision qui ne ferait pas du tout les affaires du champion de France. Affaire à suivre…