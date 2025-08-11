Mercato : La condition non négociable du clan Donnarumma pour un départ du PSG !

Alexis Brunet

Petit à petit, Gianluigi Donnarumma se rapproche inexorablement d’un départ du PSG. Le club de la capitale a d’ailleurs pris la décision de ne pas convoquer l’Italien pour la Supercoupe d’Europe contre Tottenham le 13 août. L’entourage du portier lui cherche donc activement une porte de sortie, mais il y a une condition non négociable pour dire oui à un nouveau challenge.

Le PSG est en train d’opérer un grand changement dans son effectif. Éblouissant depuis plusieurs saisons avec Lille, Lucas Chevalier a décidé de continuer sa progression à Paris. Le Français s’est engagé avec le club de la capitale pour les cinq prochaines saisons moyennant un chèque de 55M€ bonus compris. Une arrivée qui va être fatale à Gianluigi Donnarumma.

Donnarumma n’est pas convoqué pour le match contre Tottenham Si Lucas Chevalier a rejoint le PSG, c’est pour occuper la place de numéro un. Gianluigi Donnarumma n’est lui plus en odeur de sainteté à Paris, car il n’a pas prolongé son contrat et il est donc poussé vers la sortie. D’après les informations de L’Équipe, l’Italien ne fait d’ailleurs pas partie du groupe parisien pour le match contre Tottenham en Supercoupe d’Europe mercredi soir.