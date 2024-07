Mercato : L’OM dégaine 30M€, une décision fracassante bientôt prise ?

La rédaction

Depuis plusieurs jours, l’OM est au cœur d’une grosse polémique. Semblant avoir passé la seconde sur leur mercato estival, les Phocéens ont coché le nom de Mason Greenwood pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi, l'attaquant ayant fait l'objet d'une accusation de violences conjugales en janvier 2022. Mais alors que le joueur de 22 ans tarderait à donner sa réponse, les pensionnaires du Vélodrome pourraient choisir d’abandonner ce dossier.

C’est une rumeur qui a pris de plus en plus d’ampleur au point de créer la polémique. Depuis plusieurs jours, l’OM est annoncé sur les traces de Mason Greenwood, qui aurait fait l'objet d'une offre avoisinant 30M€. Si les Phocéens semblent avancer à pas de géants dans ce dossier, les accusations de violences conjugales dont l’Anglais a fait l’objet en janvier 2022 suscitent la polémique sur la Canebière. Parallèlement à cela, l’indécision du joueur pourrait inciter les pensionnaires du Vélodrome à stopper les négociations.

L’OM veut que Greenwood se positionne

Si les dernières rumeurs indiquaient que l’obstacle majeur à la venue de Mason Greenwood à l’OM était les accusations de violences conjugales dont il a été la cible (il a depuis été blanchi), The Sun indique qu’un autre élément freinerait les négociations et pourrait même pousser les Phocéens à se retirer de la course : le temps que prendrait le joueur de 22 ans à se décider. D’après le média anglais, celui qui a passé la saison en prêt à Getafe n’a pas encore donné son accord pour jouer dans le sud de la France.

Le maire de Marseille s’en mêle

Du côté de l’OM, c’est Benoît Payan qui a fait les gros titres cette semaine. Le maire de Marseille s’était publiquement opposé à l’arrivée de Mason Greenwood chez les pensionnaires du Vélodrome, prononçant ces mots au micro de RMC cette semaine : « Je demanderai au président de l'Olympique de Marseille de ne pas recruter Greenwood. Je ne veux pas que mon club soit couvert par la honte de quelqu'un qui tape sa femme. Je ne veux pas que mon club soit couvert des cendres de quelqu’un qui frappe sa femme comme ça. Ce n’est pas acceptable. »