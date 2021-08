Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato : Kluivert justifie son arrivée à l’OGC Nice !

Publié le 13 août 2021 à 9h20 par La rédaction

Prêté la saison dernière à Leipzig par l’AS Rome, Justin Kluivert a cette fois été transféré à l’OGC Nice. Un choix évoqué par le Néerlandais.