Mercato - Juventus : Une grosse décision pour Matuidi, Buffon et Chiellini ?

Publié le 22 mars 2020 à 15h10 par La rédaction

Alors qu’ils se retrouvent tous à 3 mois ou un an de l’expiration de leurs contrats, Gianluigi Buffon, Blaise Matuidi et Giorgio Chiellini devraient prolonger leurs engagements avec la Juventus dans les prochaines semaines.