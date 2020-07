Foot - Mercato - Juventus

Mercato : La Juventus aurait coché trois noms pour son attaque !

Publié le 11 juillet 2020 à 17h10 par La rédaction

Alors que l’avenir de Gonzalo Higuain à la Juventus est toujours incertain, les dirigeants Bianconeri cibleraient trois profils pour renforcer l’attaque du club piémontais la saison prochaine.