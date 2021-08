Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Ronaldo reçoit un message très fort après son départ !

Publié le 30 août 2021 à 1h30 par La rédaction

De retour à Manchester United 12 ans après son départ, Cristiano Ronaldo a vu Ole Gunnar Solskjaer s'enflammer pour son rapatriement chez les Red Devils.

Maintenant que Cristiano Ronaldo est de retour, les Red Devils peuvent se féliciter d’avoir ramené l’enfant prodige là où il s’est révélé, avant de tout rafler avec le Real Madrid. Après avoir remporté la bataille face à Manchester City pour recruter le quintuple ballon d’or, Ole Gunnar Solskjaer s’est félicité de l’arrivée de Ronaldo.

« On sait que c’est un joueur plus expérimenté que lors de son premier passage ici »