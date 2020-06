Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Sarri aurait un boulevard avec Arek Milik !

Publié le 29 juin 2020 à 10h10 par La rédaction

Courtisé par Tottenham, l’Atlético de Madrid et la Juventus, Arek Milik pourrait rapidement se retrouver à la Vieille Dame, puisque Maurizio Sarri aurait désormais un boulevard dans ce dossier…