Mercato - Juventus : Le père d’Higuain met fin aux rumeurs !

14 août 2020

Récemment nommé nouvel entraîneur de la Juventus, Andrea Pirlo commence à trier son effectif en vue de la saison prochaine. L’un des départs prévus serait celui de Gonzalo Higuain mais visiblement, le clan Higuain n’a pas l’air en adéquation avec ce choix.