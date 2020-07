Foot - Mercato

Mercato - Juventus : Le départ d’Higuain acté par une décision radicale ?

Publié le 29 juillet 2020 à 8h38 par G.d.S.S. mis à jour le 29 juillet 2020 à 8h40

Alors que la Juventus voudrait absolument se débarrasser de Gonzalo Higuain cet été, le club italien pourrait finalement opter pour une décision radicale dans ce dossier.