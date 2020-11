Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Khedira lance un appel à Mourinho !

Publié le 19 novembre 2020 à 15h50 par La rédaction

Sami Khedira, totalement écarté à la Juventus, semble vouloir retrouver son ancien entraineur José Mourinho. Les deux hommes se sont connus par le passé au Real Madrid.