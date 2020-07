Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Higuain pourrait permettre à Sarri de boucler un dossier chaud !

Publié le 10 juillet 2020 à 10h10 par La rédaction mis à jour le 10 juillet 2020 à 10h12

Federico Chiesa semble être l'une des priorités de la Juventus pour ce mercato mais le dossier pourrait dépendre de Gonzalo Higuain.