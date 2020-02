Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Cristiano Ronaldo évoque… sa retraite !

Publié le 6 février 2020 à 6h15 par Th.B.

Ayant tout juste soufflé sa 35ème bougie, Cristiano Ronaldo ne compte pas raccrocher les crampons de sitôt avec la Juventus et se voit bien jouer jusqu’à ses 40 ans au haut niveau.

Mercredi 5 février, Cristiano Ronaldo a fêté son 35ème anniversaire. La star de la Juventus et le quintuple Ballon d’Or entre dans la dernière phase de sa carrière qui pourrait très rapidement trouver son épilogue. Cependant, le Portugais semble toujours aussi en forme, en témoignent les buts qu’il empile chaque week-end avec la Juventus ces derniers temps (9 matchs avec au minimum un but inscrit). Estimant qu’il a encore beaucoup à donner, Cristiano Ronaldo fixe sa retraite à 40 ans, ce qui lui laisserait 5 bonnes saisons devant lui.

Cristiano Ronaldo estime pouvoir jouer jusqu’à 40 ans