Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Cet élément qui se confirme pour Cristiano Ronaldo

Publié le 5 août 2020 à 1h00 par La rédaction

Un élément se confirme très clairement au sujet de l’avenir de Cristiano Ronaldo. Explication.

Dans son édition du jour, France Football fait le point sur l’avenir de Cristiano Ronaldo. L’hebdomadaire français confirme que la star portugaise a bel et bien envisagée de quitter la Juventus Turin à l’automne dernier, avant que la crise sanitaire ne rende ce projet impossible. France Football explique aussi qu’un retour à Madrid plairait à CR7 au plus haut point, mais qu’au sein du club merengue, un tel retour n’est pas à l’ordre du jour, tant pour des raisons d’effectif que pour des questions financières, le Real gardant sa capacité d’investissement en vue d’une double offensive sur Kylian Mbappe et Erling Haaland.

Cristiano Ronaldo n’a pas le choix…

Tour cela ne fait que confirmer une chose : quelles que soient les intentions de Cristiano Ronaldo, sa situation aujourd’hui ne lui permet pas d’envisager un départ de la Juve. Compte tenu de son âge et de son coût global, aucun club européen ne sera disposé à un tel investissement.