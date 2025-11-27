Mercato : Jérôme Rothen vend la mèche pour une star au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 31 ans, Marquinhos est aujourd’hui un joueur du PSG. Ayant rejoint le club de la capitale en 2013, le Brésilien, sous contrat jusqu’en 2028, se verrait bien rester encore longtemps à Paris et pourquoi pas y terminer sa carrière. Quid alors de l’avenir de Marquinhos ? Jérôme Rothen a son avis sur la question.

Ce mercredi soir, face à Tottenham, Marquinhos a écrit un peu plus l’histoire du PSG. En effet, le Brésilien a disputé son 500ème match avec le club de la capitale. Un total qui risque encore de grimper considérablement. En effet, âgé de 31 ans et sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG, Marquinhos a de belles années devant lui.

Une fin de carrière au PSG ? D’ailleurs, interrogé par RMC sur son avenir, Marquinhos s’est dit intéressé à l’idée de finir sa carrière au PSG. Le défenseur central de Luis Enrique a ainsi expliqué : « Est-ce que je veux terminer ma carrière à Paris ? Franchement, je ne dis pas non. On sait qu’il faut être toujours au haut niveau jusqu’à la fin de ta carrière parce que si tu es au PSG, tu dois être bon, la concurrence est là, il y a des jeunes qui arrivent et poussent. Toi, tu dois continuer être à bon. Je veux jouer encore longtemps. Je vais tout donner pour ces couleurs ».