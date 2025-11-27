Transfert d'un attaquant : C'est réglé au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Barré par la concurrence d'Ousmane Dembélé, repositionné dans l'axe la saison dernière, Gonçalo Ramos aurait pu profiter de l'enchaînement des blessures du Ballon d'Or pour s'installer à la pointe de l'attaque du PSG. Et pourtant, Luis Enrique lui préfère à chaque d'autres joueurs pour débuter. Néanmoins, un départ n'est absolument pas à l'ordre du jour.

Recruté pour 80M€, bonus compris, en provenance de Benfica, en 2023, Gonçalo Ramos avait une belle opportunité de se distinguer en ce début de saison. Et pour cause, avec la répétition des blessures d'Ousmane Dembélé, il a obtenu un temps de jeu important, mais lorsqu'il est titulaire, l'attaquant portugais ne fait pas de différence, ce qui pousse Luis Enrique à lui préférer d'autres joueurs dans les grands matches. Senny Mayulu était par exemple titulaire à Barcelone, tandis que Quentin Ndjantou a débuté contre Tottenham mercredi soir. Par conséquent, Gonçalo Ramos semble avoir chuté dans la hiérarchie des attaquants du PSG. Mais son avenir s'écrit toujours à Paris, d'après le journaliste du Parisien Dominique Séverac, c'est réglé.

Gonçalo Ramos ne partira pas « Pour partir, il faut avoir des offres. Il n'en a pas, pour l'instant. Pour partir, il faut être poussé dehors. Ce n'est pas le cas, le club souhaite le garder », confie-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien, avant d'expliquer que Gonçalo Ramos est parfaitement conscient du rôle qui l'attend au PSG.