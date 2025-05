Mercato : Jérôme Rothen annonce du très lourd à l'OM !

Qualifié pour la Ligue des champions, l’OM compte bien profiter de cette dynamique pour frapper fort sur le marché des transferts. Dans Rothen s’enflamme, Jérôme Rothen annonce un mercato ambitieux à venir du côté marseillais, avec un effectif renforcé et un Adrien Rabiot repositionné. La défense est déjà identifiée comme une priorité.

L’ OM a terminé sa saison de la meilleure des manières en se qualifiant pour la prochaine Ligue des champions et en assurant la deuxième place du championnat. Une place européenne qui change tout pour le mercato marseillais, offrant au club de nouveaux arguments pour attirer de grands joueurs.

«Un effectif plus solide, une meilleure équipe»

Dans son émission Rothen s’enflamme, Jérôme Rothen a laissé entendre que l’OM pourrait considérablement se renforcer durant ce mercato estival :

« L’année prochaine, avec un effectif plus solide, une meilleure équipe et une meilleure compréhension du style de jeu de De Zerbi, peut-être qu’on verra un Adrien Rabiot à son vrai poste et pleinement épanoui dans le jeu. »