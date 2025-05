Le Qatar vire l’entraîneur du PSG, l’erreur monumentale

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En 2013, après une saison et demie passée sur le banc du PSG, Carlo Ancelotti quittait son poste, ne se disant « pas vraiment à l’aise » avec les dirigeants qataris. Si l’entraîneur italien a depuis brillé au Real Madrid, Lionel Charbonnier estime que le club a commis une erreur majeure en se séparant de lui.

Arrivé à l’été 2011 dans la capitale, le Qatar a rapidement procédé à d’importants changements au PSG . Plusieurs joueurs importants comme Thiago Motta , Maxwell , puis Zlatan Ibrahimovic ou encore Thiago Silva sont arrivés, tandis que Carlo Ancelotti a pris la place d’ Antoine Kombouaré sur le banc de touche. Le passage de l’Italien aura duré un an et demi, le principal intéressé décidant de plier bagage à l’été 2013.

Quand Ancelotti décidait de quitter le PSG

« À la fin de la deuxième saison, j’ai commencé par me convaincre que quelque chose clochait. On était en tête du championnat, mais je n’étais pas convaincu que le travail qu’on faisait était correct. En plus, je ne me sentais pas vraiment à l’aise avec mes dirigeants. J’ai donc décidé de partir », confiait Ancelotti en 2013, dans des propos accordés à So Foot.