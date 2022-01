Foot - Mercato

Mercato : Jackpot pour Lorenzo Insigne en MLS !

Publié le 5 janvier 2022 à 8h55 par La rédaction mis à jour le 5 janvier 2022 à 9h02

En fin de contrat avec Naples, Lorenzo Insigne rejoindre Toronto en MLS l’été prochain avec un gros salaire à la clé.