Mercato : Jackpot à venir pour le PSG avec ce phénomène ?

Alexis Brunet

Cet hiver, le PSG a déjà enregistré le prêt de Randal Kolo Muani à la Juventus et Milan Skriniar va également rejoindre Fenerbahçe, reste à voir sous quelle forme. Le club de la capitale va également sans doute perdre Ayman Kari, mais le titi parisien pourrait rapporter très gros au champion de France. Explications.

Avant que le mercato hivernal ouvre ses portes, le PSG avait un plan précis pour les départs. Le club de la capitale souhaitait se séparer de Randal Kolo Muani et de Milan Skriniar en priorité. Le Français s’est déjà engagé sous la forme d’un prêt à la Juventus de Turin et le Slovaque va lui rejoindre Fenerbahçe, mais on ne sait pas encore précisément sous quelle forme.

Le PSG frappe fort ! 💥 Kvaratskhelia, la pépite géorgienne, arrive pour révolutionner l'attaque. Préparez-vous à du spectacle ! https://t.co/TlCRe7W80j — le10sport (@le10sport) January 24, 2025

Le PSG pourrait également perdre Kari

Mais outre Milan Skriniar et Randal Kolo Muani, le PSG pourrait se séparer d’un troisième joueur cet hiver. Selon les informations de Foot Mercato, Ayman Kari est plus que jamais sur le départ de Paris. Le jeune attaquant ne sait toutefois pas s’il vaut mieux quitter son club formateur cet hiver ou bien attendre la fin de son contrat l’été prochain.

Gros pourcentage à la revente pour le PSG ?

Toujours selon FM, le PSG aurait d’ailleurs déjà reçu une proposition pour le joueur. En effet, Burnley, qui évolue en Championship, aurait fait une offre de 750 000 euros avec 35% à la revente. Un deal qui pourrait donc être intéressant pour Paris, si l’attaquant se met à briller en Angleterre. Affaire à suivre…