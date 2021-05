Foot - Mercato - Inter Milan

Mercato : Lukaku de retour en Premier League ? La réponse !

Publié le 5 mai 2021 à 20h55 par La rédaction

Auteur d’une énorme saison avec l’Inter Milan, Romelu Lukaku intéresserait certains cadors de Premier League. Cependant, le Belge serait encore loin de faire son retour en Angleterre.