Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Paris… Le timing est fixé pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 5 mai 2021 à 20h15 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé est annoncé comme possiblement sur le départ du PSG direction le Real Madrid, aucune discussion entre les deux clubs ne devrait avoir lieu avant la fin de la saison en cours.

Kylian Mbappé a peut-être disputé sa dernière rencontre en Ligue des champions avec le PSG la semaine dernière face à Manchester City en demi-finale, avant que les Citizens éliminent ses coéquipiers ce mardi au porte de la finale alors qu’il était absent sur blessure. En effet, en fin de contrat le 30 juin 2022, l’international français pourrait être vendu par le PSG cet été, le club de la capitale ne pouvant pas se permettre de prendre le risque sans qu’il prolonge puisque cela serait s’exposer à un départ libre un an plus tard. Dans ce contexte, le Real Madrid serait plus que jamais conscient qu’il aura une occasion à saisir avec celui qui est annoncé comme sa priorité absolue en matière de recrutement depuis maintenant plusieurs années.

Le Real Madrid suit avec attention la situation de Kylian Mbappé