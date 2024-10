Mercato : Indésirable au PSG, il se lâche après son départ

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, ça a aussi bougé dans le sens des départs au PSG lors du mercato. Parmi les joueurs qui ont fait leurs valises, on retrouve notamment Carlos Soler. Pas dans les plans de Luis Enrique, le milieu de terrain espagnol s’est envolé pour Londres, étant prêté du côté de West Ham. Un départ sur lequel est d’ailleurs revenu Soler.

Recruté par le PSG en 2022, Carlos Soler n’a jamais réussi à jouer les premiers rôles avec le club de la capitale. Peu utilisé par Luis Enrique la saison dernière, l’Espagnol poursuit aujourd’hui sa carrière loin de Paris. Lors mercato estival, Soler a ainsi quitté le PSG dans le cadre d’un prêt et le voilà aujourd’hui à West Ham, où il va passer la saison.

« L’année dernière a été compliquée »

Interrogé ce samedi par Marca, Carlos Soler s’est exprimé sur son départ du PSG cet été. Le milieu de terrain espagnol fait alors savoir : « Je voulais quitter le PSG ? Oui, c’est la vérité. Je n’ai jamais reçu de nouvelles du club ou de l’entraîneur me disant qu’ils voulaient me faire partir. Mais l’année dernière a été compliquée à cause des minutes jouées et je suis à un bon âge pour profiter du football ».

« Je voulais un nouveau défi, partir et joueur en Premier League »

« Je voulais un nouveau défi, partir et joueur en Premier League. J’ai toujours regardé ce championnat à la télévision quand j’étais petit et il a toujours retenu mon attention. De plus, pouvoir être ici, dans une ville comme Londres est une grande aventure dont je suis sûr que, quand je vais prendre ma retraite, je vais m’en souvenir et être heureux d’être venu », a ajouté Carlos Soler.