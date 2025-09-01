Mercato : Indésirable à l'OM, il se lâche après son transfert !

Cet été, ça a beaucoup bougé à l'OM dans le sens des départs. Sur la liste des partants, on retrouve notamment le nom de Simon Ngapandouetnbu. De retour d'un prêt à Nîmes, le gardien camerounais est cette fois parti définitivement et le voilà désormais à Montpellier. Un choix sur lequel s'est exprimé l'ex-gardien de l'OM.
De retour d'un prêt à Nîmes, Simon Ngapandouetnbu n'était pas dans les plans de Roberto De Zerbi à l'OM. Le départ était donc inévitable pour le Camerounais. Et cette fois, il a définitivement fait ses valises, direction Montpellier et l'effectif de Zoumana Camara. A 22 ans, Ngapandouetnbu entame donc un nouveau chapitre de sa jeune carrière avec le MHSC, où le projet exposé l'a convaincu de signer.
« Le projet que le coach et le club m’ont présenté m’a plu »
Désormais donc à Montpellier, Simon Ngapandouetnbu s'est exprimé sur son choix de quitter l'OM pour rejoindre le club aujourd'hui en Ligue 2. Dans des propos rapportés par Midi Libre, le Camerounais a confié : « Montpellier, c’est un grand club français, on le sait tous, et le projet que le coach et le club m’ont présenté m’a plu. C’est la possibilité de me développer et j’ai senti aussi une grande confiance du coach et du président. C’est vraiment quelque chose qui fait toute la différence. (...) Oui, je voulais lancer ma carrière et il y avait tous les feux verts pour venir ici. J’arrive dans une structure qui me donne la chance de montrer ce que je peux faire ».
« Je suis très surpris parce qu’ici, on m’a bien accueilli »
« Mon adaptation avec le groupe ? Je suis très surpris parce qu’ici, on m’a bien accueilli. Ça s’est fait assez rapidement, même les joueurs sont vraiment cool, ils sont incroyables. Je connaissais Enzo (Tchato) puisqu’on a fait la CAN ensemble, j’ai déjà joué contre Mathieu Michel l’année dernière, lui aussi m’a très bien accueilli. Il y a un groupe de gardiens top, aussi, c’est-à-dire que c’était facile pour moi », a par ailleurs également expliqué Simon Ngapandouetnbu.