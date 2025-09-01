Mercato : Indésirable à l'OM, il se lâche après son transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, ça a beaucoup bougé à l'OM dans le sens des départs. Sur la liste des partants, on retrouve notamment le nom de Simon Ngapandouetnbu. De retour d'un prêt à Nîmes, le gardien camerounais est cette fois parti définitivement et le voilà désormais à Montpellier. Un choix sur lequel s'est exprimé l'ex-gardien de l'OM.

De retour d'un prêt à Nîmes, Simon Ngapandouetnbu n'était pas dans les plans de Roberto De Zerbi à l'OM. Le départ était donc inévitable pour le Camerounais. Et cette fois, il a définitivement fait ses valises, direction Montpellier et l'effectif de Zoumana Camara. A 22 ans, Ngapandouetnbu entame donc un nouveau chapitre de sa jeune carrière avec le MHSC, où le projet exposé l'a convaincu de signer.

« Le projet que le coach et le club m’ont présenté m’a plu » Désormais donc à Montpellier, Simon Ngapandouetnbu s'est exprimé sur son choix de quitter l'OM pour rejoindre le club aujourd'hui en Ligue 2. Dans des propos rapportés par Midi Libre, le Camerounais a confié : « Montpellier, c’est un grand club français, on le sait tous, et le projet que le coach et le club m’ont présenté m’a plu. C’est la possibilité de me développer et j’ai senti aussi une grande confiance du coach et du président. C’est vraiment quelque chose qui fait toute la différence. (...) Oui, je voulais lancer ma carrière et il y avait tous les feux verts pour venir ici. J’arrive dans une structure qui me donne la chance de montrer ce que je peux faire ».