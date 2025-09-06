Mercato : Incroyable, l’OM le menace au téléphone pour s’en débarrasser !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Recruté par l’OM en 1999, Stéphane Dalmat a été vendu un an plus tard, en 2000, rejoignant alors le PSG. A l’époque, en difficulté financière, le club phocéen voulait absolument se séparer du milieu offensif. Et pour cela, Eric Di Meco, alors directeur sportif de l’OM, n’avait pas hésité à aller jusqu’à menacer Dalmat.

En 2000, Stéphane Dalmat quitte l’OM pour rejoindre le PSG. Après seulement une saison à Marseille, l’ex-milieu offensif rejoint ainsi l’ennemi, mais son destin aurait pu être différent. En effet, le club phocéen souhaitait envoyer Dalmat en Premier League avec à la clé un gros transfert. Le fait est que le principal intéressé n’était pas intéressé par un départ, c’est alors que l’OM a fini par le menacer.

« Tu ne sais pas où tu es ici, tu es à Marseille, je connais du monde » C’est Eric Di Meco, alors directeur sportif de l’OM, qui avait ainsi été jusqu’à menacer Stéphane Dalmat. En effet, pour Oui Hustle, l’ancien Olympien a raconté : « Je me voyais rester à Marseille. Tranquille. J’avais mes 7 ans de contrat. D’un point de vue personnel, j’avais fait une bonne saison. (…) Mon transfert au PSG ? Ce n’était pas voulu. Il me restait 7 ans de contrat à Marseille, mais problème économique à Marseille. Il fallait qu’ils vendent et les valeurs marchandes, il y avait moi, Luccin et Pirès. Moi, Di Meco et Durand avaient trouvé un accord à Newcastle et à Tottenham, c’était 135 millions de francs à l’époque. Ils avaient trouvé l’accord mais j’avais dit que c’était hors de question de partir à l’étranger. J’ai dit : « Je reste ». Di Meco a appelé mon agent, il m’a appelé aussi : « Tu ne sais pas où tu es ici, tu es à Marseille, je connais du monde. Si tu dois partir, tu partiras » ».