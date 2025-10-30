Mercato : Incroyable, le boss du PSG vire son meilleur ami !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2005, à la suite d'une défaite face au RC Lens, le PSG avait décidé de se séparer de Vahid Halilhodzic. C'est Francis Graille, alors président du club de la capitale, qui avait tranché pour ce licenciement du Bosnien, qui était pourtant son meilleur ami. Un choix loin d'être simple pour l'ancien patron du PSG qui s'est alors fâché avec Halilhodzic.

Arrivé en 2003 au PSG, Vahid Halilhodzic sera resté jusqu'en février 2005 au poste d'entraîneur du club de la capitale. Le Bosnien a alors été remercié car ça n'allait plus avec ses joueurs. « Halilhodzic est parti parce qu'il y avait une fracture avec les joueurs. Il y avait une guerre interne entre lui et les joueurs », a expliqué Alain Roche, ancien directeur sportif du PSG, au Late Football Club.

« Ça lui a coûté de virer son meilleur ami » Le PSG n'a donc pas hésité à virer Vahid Halilhodzic, alors même qu'il était très proche de Francis Graille, président parisien à l'époque. Alain Roche a d'ailleurs confié à ce propos : « Ce n'est pas moi qui a appuyé sur le bouton pour virer Halilhodzic. A l'époque, c'était Francis Graille, qui était pourtant le meilleur ami de Vahid. Ça lui a coûté de virer son meilleur ami. Ils ont été en conflit pendant des années ».