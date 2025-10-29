Qatar - Départ de Paris : Nouvelle bombe sur le PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement dans l'incapacité de pouvoir racheter le Parc des Princes face au refus persistant d'Anne Hidalgo depuis maintenant plusieurs années, les propriétaires qataris du PSG envisagent donc de quitter Paris et de faire bâtir un stade en banlieue. Mais Pierre Ménès annonce un coup de tonnerre en indiquant qu'une élection de Rachida Dati pourrait tout relancer pour le PSG.

Quel avenir pour le PSG, qui envisage sérieusement de quitter le Parc des Princes ? Anne Hidalgo, la maire de Paris, refuse catégoriquement de vendre l'enceinte aux propriétaires qataris depuis le début de son mandat, et seul un changement majeur lors des prochaines élections municipales pourraient redistribuer les cartes pour le PSG dans cet épineux feuilleton du stade.

« Si c'est Rachida Dati qui accède à la mairie, le Parc sera vendu » Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès annonce un possible coup de tonnerre pour le PSG si Rachida Dati récupère la mairie de Paris après Anne Hidalgo : « Quelle que soit la personne qui succèdera à Anne Hidalgo, le problème de la vente du Parc des Princes au PSG sera moins compliqué. Si c'est Rachida Dati qui accède à la mairie de Paris, le Parc sera vendu au PSG dans les six mois », explique-t-il.