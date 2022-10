Foot - Mercato - OM

Mercato : Ils quittent l'OM... et vont retrouver un ancien du PSG

Publié le 19 octobre 2022 à 03h45

Arthur Montagne

L'été dernier, Boubacar Kamara a décidé de ne pas prolonger à l'OM afin de s'engager à Aston Villa où il a notamment retrouvé son ancien coéquipier Morgan Sanson. Et les deux ex-Marseillais pourraient bien évoluer prochainement sous les ordres de Mauricio Pochettino, ancien coach du PSG.

Cet été, Aston Villa a fait partie des clubs qui ont animé le mercato en enrôlant très rapidement Boubacar Kamara dont le contrat arrivait à son terme. D'autre part, Diego Carlos est arrivé pour 30M€ en provenance du Séville FC tandis que Philippe Coutinho a été transféré définitivement pour 20M€. Néanmoins, avec une 16e place en Premier League après 10 journées, les Villans déçoivent.

PSG : Pochettino, Tuchel... L'incroyable constat du clan Galtier https://t.co/bCJBHdLTcK pic.twitter.com/s6oMq1p2xP — le10sport (@le10sport) October 15, 2022

Pochettino vers Aston Villa ?

C'est la raison pour laquelle Steven Gerrard est sur la sellette. Et selon les informations du Telegraph , le mieux placé pour le remplacer se nomme Mauricio Pochettino. Sans club depuis son départ du PSG, l'Argentin a été annoncé du côté de l'OGC Nice. Et s'il n'a jamais caché son intention de revenir en Premier League, où il a déjà entraîné Southampton et Tottenham, rien ne dit que le projet d'Aston Villa pourra le séduire.

Deux anciens de l'OM sous les ordres d'un ex du PSG ?

Quoi qu'il en soit, s'il accepte de relever ce défi, Mauricio Pochettino, passé par le PSG en tant que joueur puis entraîneur, pourrait avoir sous ses ordres deux anciens joueurs de l'OM à savoir Morgan Sanson et Boubacar Kamara.