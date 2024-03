Mercato : Il signe et annonce du lourd pour l’OM

Arnaud De Kanel

Recruté cet hiver en qualité de doublure au poste de latéral gauche, Ulisses Garcia a vécu sa troisième titularisation avec l'OM en Ligue 1 dimanche soir face au FC Nantes. Conscient du gros coup qu'il venait de réaliser avec ses partenaires, le latéral suisse a confié ses objectifs pour la fin de la saison dans un discours très ambitieux.

Face à l'enchainement des matchs, Jean-Louis Gasset a décidé de faire un peu tourner face au FC Nantes dimanche soir en titularisant notamment Ulisses Garcia à la place de Quentin Merlin. L'ancien joueur des Young Boys de Berne, arrivé cet hiver à l'OM, veut finir la saison en beauté.

Garcia vise l'Europe avec l'OM

« Bien sûr qu'on veut atteindre ces places européennes. Je pense qu'on est à Marseille, on veut jouer tout en haut. Et pour ça, comme je l'ai dit, il faut se concentrer match après match », a lâché Ulisses Garcia en zone mixte. Le Suisse veut s'appuyer sur la bonne dynamique actuelle.

«Continuer et monter le plus haut possible»