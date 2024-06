Mercato : Il signe à l’OM, tout a changé pour lui !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Devenu titulaire indiscutable à Arsenal, William Saliba disputera dans quelques jours l’Euro avec ses coéquipiers de l’équipe de France. Une situation rendue permise par son prêt à l’OM entre 2021 et 2022 selon le défenseur de 23 ans, jugeant ce passage comme « un très grand virage » dans sa carrière.

Retenu par Didier Deschamps pour disputer l’Euro en Allemagne (15 juin - 15 juillet), William Saliba est récompensé de sa grande saison avec Arsenal, où il est devenu un joueur phare de Mikel Arteta en disputant l’intégralité des 38 journées de Premier League, du jamais vu dans l’histoire des Gunners . Malgré les 30M€ déboursés pour son transfert en 2019, William Saliba a mis du temps avant d’obtenir sa chance avec Arsenal, disputant ses premières minutes en équipe première qu’à partir d’août 2022, à la suite d’un prêt impressionnant à l’OM.

« L'année à Marseille représente un très grand virage de ma carrière »

De passage dans la cité phocéenne le temps d’une saison, William Saliba était rapidement devenu un pion essentiel de l’Olympique de Marseille, un tournant dans sa carrière comme le reconnaît le principal intéressé dans les colonnes de L’Équipe . « J'ai commencé tôt à Saint-Étienne (à 17 ans), les gens croyaient en moi. Parfois, quand il y a des difficultés, tu as tendance à baisser la tête. Quand Arsenal t'achète 30 M€ et que tu joues avec les U23, forcément ça te met une petite claque. Mais je n'ai pas lâché. J'ai accepté de venir à Nice (en prêt en 2021). L'année à Marseille (2021-2022) représente un très grand virage de ma carrière », analyse Saliba.

« J'aimais le club »