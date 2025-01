Mercato : Il quitte le Real Madrid et va filer au RC Lens ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeune gardien du club de Farense, Lucas Cañizares fait partie des profils envisagés par le RC Lens pour son mercato. Avec le départ de Brice Samba en direction de Rennes, les Sang et Or cherchent une alternative et elle pourrait venir du Portugal. A 22 ans, Cañizares a quitté la réserve du Real Madrid l'été dernier mais n'a pas encore eu la chance de jouer en compétition officielle.

Le RC Lens avait besoin de renflouer ses caisses et avec les départs des dernières semaines, le club veut aussi pouvoir se renforcer. Ces derniers jours, Lens aurait mis sa priorité sur le recrutement d'un gardien pour pallier le départ de Brice Samba. Plusieurs noms sont évoqués comme celui de Lucas Cañizares.

Le RC Lens à la recherche d'un gardien

Depuis quelques années, le RC Lens a réussi à montrer ses belles qualités pour jouer aux avant-postes en Ligue 1. C'est encore le cas à l'heure actuelle puisque le club a tenu en respect le PSG ce samedi avant de s'incliner (2-1) et reste dans la course pour un podium final. Pour son mercato hivernal, le RC Lens veut attirer un nouveau portier. La presse espagnole révèle l'intérêt du club pour une nouvelle cible.

Le RC Lens piste un ancien du Real Madrid

Agé de 22 ans, Lucas Cañizares a été formé au Real Madrid où il a joué avec la réserve. Il a fini par quitter le club l'été dernier en direction de Farense, au Portugal. Relevo révèle que le RC Lens en fait une cible potentielle pour son mercato même s'il n'a pas encore disputé la moindre minute dans sa nouvelle équipe. Farense compte cependant sur lui comme doublure.