Mercato : Il quitte le PSG et annonce du lourd

Alexis Brunet

Le PSG a l'habitude d'attirer certains des meilleurs joueurs de la planète. Mais le club de la capitale peut aussi compter sur un très bon centre de formation. Problème, certains jeunes Parisiens n'ont donc pas l'occasion de se faire une place en équipe première. C'est notamment le cas de Kenny Nagera, qui a décidé de quitter Paris, et de se relancer Differdange. Mais l'attaquant se montre très ambitieux, et il espère retrouver un championnat plus huppé à l'avenir.

Depuis le début de la saison, Warren Zaïre-Emery se fait une place de choix au sein de l’équipe du PSG. Luis Enrique fait confiance au titi parisien, malgré son jeune âge. Une belle récompense pour le centre de formation du club de la capitale, mais cela n’est pas aussi évident pour certains autres jeunes formés à Paris.

Kenny Nagera ne s'est pas imposé au PSG

Les exemples de jeunes joueurs issus du centre de formation qui ne se sont pas imposés au PSG sont nombreux. Kenny Nagera en est le parfait exemple. L'attaquant a d'ailleurs décidé de résilier son contrat en septembre 2023, après des prêts successifs à Bastia, Avranches et Lorient.

«Retrouver un niveau supérieur»