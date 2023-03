Mercato : Il l’annonce, le pari de l’OM ne tient qu’à un fil

Thomas Bourseau

En difficulté depuis son arrivée à l’OM en tant que recrue la plus chère de l’histoire du club avec 32M€, Vitinha doit réussir son passage avec les espoirs du Portugal afin d’enfin lancer son aventure à l’OM selon Jean-Charles de Bono.

Lors des dernières heures du mercato hivernal, l’OM a frappé fort en recrutant un attaquant, poste que Pablo Longoria voulait renforcer depuis le début de la fenêtre des transferts en question, sans succès. Arrivé en provenance de Braga, le jeune Vitinha qui est âgé de 23 ans a hérité du numéro 9 de l’OM, mais n’a toujours pas inscrit son premier but malgré ses six apparitions.

Recrue la plus chère de l’OM, Vitinha doit franchir le cap grâce aux Espoirs du Portugal

Avant la trêve internationale, Vitinha n’a pris part à aucune des deux sorties de l’OM en Ligue 1, restant sur le banc lors de la réception de Strasbourg (2-2) et la victoire à Reims (2-1). Pour Jean-Charles de Bono, son passage avec la sélection espoir portugaise va lui faire énormément de bien au vu de ses débuts plus que poussifs à l’OM avec l’étiquette du transfert le plus cher de l’histoire du club phocéen : 32M€.

L’OM le vire et il cartonne https://t.co/v3FI737azF pic.twitter.com/P4tru7azTl — le10sport (@le10sport) March 23, 2023

«Il suffit qu’il marque un but pour qu’il revienne à Marseille plus motivé que jamais»