Mercato : Il lâche Liverpool pour l’OM, c’est grâce à lui !

Passé par le FC Barcelone et Chelsea, Boudewijn Zenden avait quitté Liverpool en 2007 pour prendre la direction de l’OM. L’ancien international néerlandais est revenu sur son arrivée à Marseille. C’est notamment grâce à Djibril Cissé que cela a été possible, lui qui a insisté pour qu’il le rejoigne dans la cité phocéenne.

Après y avoir passé deux saisons, Boudewijn Zenden a décidé de quitter Liverpool lors de l’été 2007. Libre de tout contrat, l’ancien milieu de terrain international néerlandais s’est alors engagé avec l’OM. Un choix qu’il a expliqué dans un entretien accordé à Eurosport .

« Il m'avait contacté plusieurs fois pour tenter de me convaincre de venir à l'OM »

C’est grâce à son ancien coéquipier à Liverpool, Djibril Cissé, que l’OM a pu s’attacher les services de Boudewijn Zenden : « Je connaissais Djibril Cissé puisqu'on avait évolué ensemble à Liverpool entre 2005 et 2006. Avant ma signature, il m'avait contacté plusieurs fois pour tenter de me convaincre de venir à l'OM . »

« On a discuté avec le président et on a trouvé un accord »