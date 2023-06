Mercato : Il fracasse la prochaine recrue du PSG en direct

Pierrick Levallet

Afin de consolider son secteur défensif cet été, le PSG a déjà bouclé l’arrivée de Milan Skriniar. Mais Luis Campos ne compterait pas s’arrêter là. Le conseiller football parisien voudrait voir un autre défenseur débarquer dans la capitale lors de ce mercato, et ciblerait ainsi Lucas Hernandez. Le transfert du champion du monde 2018 serait d’ailleurs en passe d’être bouclé. Mais cette transaction divise les supporters parisiens, notamment à cause de l’attache de Lucas Hernandez à l’OM et les propos qu’il a pu tenir concernant le PSG il y a plusieurs années. Jérôme Rothen souhaite notamment que le joueur de 27 ans assume ce qu’il a pu dire.

Accord trouvé, un champion du monde annoncé au PSG ! https://t.co/6cvs2OQteR pic.twitter.com/gmvI1PxLrv — le10sport (@le10sport) June 26, 2023

«Assume tes propos !»

« Je pars du principe qu’il a le droit de ressentir un amour pour l’OM, c’est normal il est né à Marseille. Après, il n’était pas obligé de dire ce qu’il a dit il y a quelques années parce que son plan de carrière ne passait pas par le PSG. Et c’est là que je parle d’opportunités. Tu es amoureux de l’OM, qui est en rivalité avec le PSG et tu le sais très bien. Il a le droit de dire qu’il ne se voit pas au PSG et plus à l’OM... Mais assume tes propos ! Et ne nous dis pas ‘C’était il y a quelques années, je regrette’ parce que ça va être ce discours là quand il va signer. Pour moi, l’identification au club est importante. Quand tu as ce discours là, ça te ferme des portes » a expliqué Jérôme Rothen dans son émission Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC .

«Tu as été opportuniste et tu dois l’assumer»