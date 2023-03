Mercato : Il dit tout après son transfert à l’OM

La rédaction

Arrivé cet hiver en provenance de l’Atalanta Bergame, Ruslan Malinovskyi connaît des débuts prometteurs avec l’OM. L’Ukrainien était en conférence de presse avec Igor Tudor à deux jours de la réception de Strasbourg en Ligue 1.

Auteur de deux buts depuis son arrivée le 9 janvier dernier, dont un contre le PSG, Ruslan Malinovskyi se plaît à l'OM. Igor Tudor compte sur son nouvel attaquant et lui a fait comprendre en lui offrant déjà 12 apparitions sous le maillot olympien. Pour s’offrir l’ancien joueur de l’Atalanta jusqu’en 2026, l’OM avait dû débourser près de 14M€ lors du dernier mercato.

Le PSG sort du silence sur la nouvelle polémique https://t.co/LaqFEaf2Bp pic.twitter.com/pwzZd4cWux — le10sport (@le10sport) March 10, 2023

Malinovskyi heureux à l’OM

Présent en conférence de presse avant le match contre Strasbourg, au Vélodrome dimanche, Malinovskyi est revenu sur ses débuts à l’OM : « Cela fait deux mois que je suis là, on peut dire que suis plus proche de l'équipe et des coéquipiers. J'ai commencé à comprendre comment fonctionnaient le club et les supporters. Pour moi c'est important d'être bien dans le groupe, que l'on soit ensemble. J'ai joué plusieurs matchs, je réussis petit à petit à m'intégrer et à donner le meilleur de moi-même » a affirmé l’Ukrainien.

OM/Strasbourg