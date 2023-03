PSG : «Il doit absolument partir», le Qatar reçoit un message

Hugo Chirossel

Après l’élimination en huitième de finale de la Ligue des champions, des changements sont attendus au Paris Saint-Germain. Ces derniers jours, c’est l’avenir de Christophe Galtier et de Luis Campos qui est remis en question, ainsi que celui de joueurs cadres dont les performances ont déçu. Toutefois, selon Stéphane Guy, c’est une autre personne qui est fautive : Nasser Al-Khelaïfi.

D’ores et déjà éliminé de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain n’a désormais plus que le championnat à jouer. Les espoirs en Ligue des champions ne sont une nouvelle fois pas allés au-delà du mois de mars, avec une élimination en huitièmes de finale face au Bayern Munich. Une constante ces dernières saisons, puisque c’est la cinquième fois en sept ans que le PSG est éliminé à ce stade de la compétition.

Coup de gueule, le PSG veut faire comme son bourreau https://t.co/gXPKqX0dFe pic.twitter.com/peN8aOVPeE — le10sport (@le10sport) March 10, 2023

Du changement attendu au PSG

Si l’avenir de Christophe Galtier et Luis Campos est remis en question, celui de certains joueurs également. La plupart des recrues estivales n’ont pas répondu présent, tandis que les prolongations de Sergio Ramos et Lionel Messi interrogent également plusieurs observateurs. Toutefois, pour Stéphane Guy, le problème se trouve ailleurs. D’après le journaliste de RMC , c’est Nasser Al-Khelaïfi qui devrait faire les frais des mauvais résultats en Ligue des champions.

« Nasser est le symbole des échecs en Ligue des Champions »