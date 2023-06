Mercato : Il dit non à Cristiano Ronaldo, le PSG tente sa chance

Thomas Bourseau

Wilfried Zaha voit son mercato s’emballer après avoir refusé une belle offre de l’Arabie saoudite. Le PSG ainsi que l’OM seraient sur les rangs et auraient déjà enclenché les discussions

Cristiano Ronaldo a lancé un mouvement cet hiver. Après avoir mis un terme à son contrat à Manchester United d’un commun accord, le quintuple Ballon d’or s’engagea en faveur d’Al-Nassr pour notamment y développer le football saoudien. Ronaldo expliquait qu’il aurait à coeur de voir la Saudi Pro League devenir un championnat qui compte à terme. Et cet été, Karim Benzema, N’Golo Kanté ou encore Ruben Neves l’ont tous rejoint en Arabie saoudite.

Comme Messi, Zaha aurait dit non à l’Arabie saoudite

De quoi lui permettre de faire passer le message suivant au début du mois de juin au vu des arrivées multiples qui ont eu lieu. « Je savais que j'allais ouvrir la ‘boîte de Pandore’ de l'Arabie. Je suis sûr que dans deux ou trois ans, la ligue sera l'une des plus importantes au monde ». Néanmoins, Lionel Messi a résisté aux sirènes saoudiennes en signant à l’Inter Miami, même son de cloche pour Heung-Min Son qui a ouvertement recalé l’élite du football saoudien pour rester à Tottenham. Et il en serait de même pour Wilfried Zaha.

Ronaldo recalé, Zaha aurait discuté avec le PSG… et l’OM !