PSG - Real Madrid : Une énorme mascarade révélée pour Mbappé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé s’est montré clair : il sera au PSG la saison prochaine. C’est du moins le message qu’il ne cesse de faire parler dans les médias. En privé, Mbappé tiendrait un autre discours et voudrait rejoindre le Real Madrid cet été. Un sentiment réciproque chez les Merengue.

Et si Kylian Mbappé diffusait une fausse volonté dans les médias ? A la toute fin du mois de mai, à l’occasion de la cérémonie des Trophées UNFP, Mbappé en profitait pour affirmer qu’il avait un contrat au PSG et qu’il le respecterait la saison prochaine. Néanmoins, il n’était pas question d’activer la clause présente dans son bail pour le rallonger d’une saison jusqu’à l’été 2025. C’est pourquoi Mbappé a communiqué au PSG par le biais d’un courrier son souhait de ne pas actionner ladite clause. Par la suite, et alors que le Paris Saint-Germain refuserait de le laisser partir en tant qu’agent libre, Kylian Mbappé aurait reçu un ultimatum : prolonger ou quitter le club.

Mbappé tient un discours totalement opposé avec ses proches sur son avenir

Que ce soit par Twitter , en conférence de presse ou pour TF1 , Kylian Mbappé a assuré pendant toute une semaine qu’il restera au PSG la saison prochaine. D’ailleurs, selon ESPN , il n’y aurait pas de progrès depuis l’annonce de sa non-prolongation. Et ce, bien que le discours face aux médias et ses propos en privé soient bien différents. D’après des sources proches de l’opération, ESPN affirme que Kylian Mbappé voudrait rejoindre le Real Madrid dès cet été. Mais il ne serait pas l’unique partie concernée par l’affaire à jouer un double jeu.

Le Real Madrid veut Mbappé cet été et lui a gardé le numéro 9 de côté