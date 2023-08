Mercato : Il débarque à l’OM et raconte son transfert

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraîchement recruté par l'OM qui a donc attiré un dernier renfort pour compléter son secteur offensif, l'attaquant argentin Joaquin Correa s'est confié sur les coulisses de son arrivée au sein du club phocéen. Et l'ancien joueur de l'Inter Milan parait déjà très enthousiaste pour ce nouveau challenge.

Septième recrue officialisée par l'OM depuis le début du mercato estival, Joaquin Correa (29 ans) est arrivé en provenance de l'Inter Milan sous la forme d'un prêt payant de 2M€ assorti d'une option d'achat de 10M€. L'attaquant argentin, désiré par Pablo Longoria pour venir concurrencer Pierre-Emerick Aubameyang, Vitinha et Iliman NDiaye, va tenter de se relancer cette saison à l'OM.

« Quand on m’a donné l’occasion de venir ici...»

Dans un entretien accordé aux médias officiels de l'OM, Correa s'est confié sur son transfert : « C’est un club immense, comme le montrent son histoire et ses supporters. Et quand on m’a donné l’occasion de venir ici, j’ai clairement eu envie de rejoindre le club et tout s’est déroulé rapidement. Comme je l’ai dit, j’ai hâte de commencer pour profiter de cette expérience », indique l'ancien attaquant de l'Inter.

Un nouveau challenge en L1