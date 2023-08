Il se lâche après son transfert à l’OM

Hugo Chirossel

À la recherche d’un joueur pour évoluer sur le côté gauche de son attaque, l’OM s’est attaché les services de Joaquin Correa, en provenance de l’Inter Milan. Après la Liga et la Serie A, l’international argentin va découvrir un troisième championnat européen, la Ligue 1, qu’il juge très compétitive. L’attaquant de 29 ans a hâte de faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs.

Après Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Ruben Blanco et Iliman Ndiaye, l’OM s’est attaché les services de Joaquin Correa, sa septième recrue lors de ce mercato estival. L’international argentin (19 sélections) est arrivé en provenance de l’Inter Milan dans le cadre d’un prêt payant de 2M€, assorti d’une option d’achat de 10M€, obligatoire en cas de qualification pour la Ligue des champions.

«Quand on m’a donné l’occasion de venir ici, j’ai clairement eu envie de rejoindre le club»

Dans un entretien accordé aux médias de l’OM, Joaquin Correa a livré ses premières impressions après son arrivée à Marseille. « C’est un club immense, comme le montrent son histoire et ses supporters. Et quand on m’a donné l’occasion de venir ici, j’ai clairement eu envie de rejoindre le club et tout s’est déroulé rapidement. Comme je l’ai dit, j’ai hâte de commencer pour profiter de cette expérience », a-t-il déclaré.

«Je sais que la concurrence est rude»