Mercato : Il débarque à l’OM, c’est le choc !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Recruté en fin de mercato en provenance de West Ham, Emerson Palmieri a fait ses débuts avec l’OM le 12 septembre dernier à l’occasion de la réception de Lorient (4-0). L’international italien s’attendait à disputer un match comme les autres, mais a rapidement compris qu’il était arrivé dans « un environnement différent » quand il a découvert l’ambiance du Vélodrome.

Après son expérience à l’OL lors de l’exercice 2021-2022, Emerson Palmieri a fait son retour en Ligue 1, mais cette fois-ci à l’OM, où il a été transféré en provenance de West Ham. Arrivé le dernier jour du mercato, l’international italien (29 sélections) n’a fait ses débuts que le 12 septembre dernier à l’occasion de la réception de Lorient (4-0).

« Dès ce jour-là, j'ai compris que j'étais arrivé dans un environnement différent » « Je pensais que mon premier match contre Lorient serait comme les autres, mais dès ce jour-là, j'ai compris que j'étais arrivé dans un environnement différent », a confié Emerson Palmieri, dans un entretien accordé à Calciomercato.