Mercato : Il débarque à l’OM, c’est le choc !

Recruté en fin de mercato en provenance de West Ham, Emerson Palmieri a fait ses débuts avec l’OM le 12 septembre dernier à l’occasion de la réception de Lorient (4-0). L’international italien s’attendait à disputer un match comme les autres, mais a rapidement compris qu’il était arrivé dans « un environnement différent » quand il a découvert l’ambiance du Vélodrome.
« Dès ce jour-là, j'ai compris que j'étais arrivé dans un environnement différent »
« Je pensais que mon premier match contre Lorient serait comme les autres, mais dès ce jour-là, j'ai compris que j'étais arrivé dans un environnement différent », a confié Emerson Palmieri, dans un entretien accordé à Calciomercato.
« Je n'ai jamais vu ça »
Le nouveau joueur de l’OM a en effet été impressionné par l’ambiance du Stade Vélodrome, notamment face à l’Ajax Amsterdam (4-0) en Ligue des champions : « Cela vous motive énormément. Les supporters nous ont soutenus jusqu'à la fin et j'imagine que la pression est forte pour les adversaires. On m'a toujours parlé de l'amour du public, et effectivement, l'accueil a été très chaleureux. Je n'ai jamais vu ça. »