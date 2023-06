Mercato : Il claque la porte du PSG pour accomplir son rêve

Jean de Teyssière

C'est un départ qui est un peu passé inaperçu car il s'est déroulé en même temps que celui de Lionel Messi mais Sergio Ramos va également quitter le PSG libre. Le défenseur espagnol l'a annoncé sur ses réseaux sociaux en début de mois. Après être arrivé en 2021 en même temps que Lionel Messi, l'ancien Madrilène n'aura réalisé qu'une saison complète avec plus ou moins de réussite. Désormais, il rêverait de revenir au FC Séville, son club formateur.

Désormais libre, Sergio Ramos, 37 ans, se cherche un point de chute après son aventure de deux ans avec le Paris Saint-Germain. Le champion du monde 2010 avec l'Espagne pourrait atterrir en Arabie Saoudite, tout comme en Angleterre et en Italie, ou sa cote est encore élevée. Mais l'ancien défenseur du PSG aimerait réaliser un rêve...

Sergio Ramos ne veut pas aller en Arabie Saoudite

Le média espagnol AS a fait un point ce samedi sur l'avenir de Sergio Ramos. Considéré comme l'un des plus grands défenseurs de l'histoire, Sergio Ramos est sans club depuis son départ libre du PSG et se cherche un point de chute. Selon AS , l'ancien joueur du Real Madrid n'est pas encore prêt à sauter le pas et filer en Arabie Saoudite qui lui propose pourtant un contrat XXL. D'ailleurs, d'autres clubs, en Angleterre et en Italie lui proposerait également un joli contrat mais la volonté de Sergio Ramos est différente.

Ramos rêve de Séville

L'enfant de Camas, situé dans la province de Séville, a été formé au FC Séville et il a quitté le club andalou à 19 ans pour signer au Real Madrid et bâtir la légende qu'on lui connait. Le quotidien ibérique affirme alors que le rêve de Sergio Ramos serait de porter une dernière fois la tunique des Andalous et d'y prendre sa retraite. Reste à savoir si le club, au courant de l'animosité que lui portent certains supporters sévillans, pourrait pendre le pari de rapatrier l'Espagnol, 18 ans après son départ.