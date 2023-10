Mercato : Il claque la porte de l’OM et réclame du lourd !

Pierrick Levallet

Sans club depuis son départ de l'OM l'été dernier, Igor Tudor commence à préparer son retour. Le technicien croate est annoncé dans plusieurs clubs de Serie A ces derniers jours. L'entraîneur de 45 ans aurait néanmoins recalé une équipe récemment puisqu'il attendrait un projet beaucoup plus important que celui qu'on lui a proposé.

L’été dernier, une révolution surprise a eu lieu à l’OM. Alors qu’il lui restait encore un an de contrat, Igor Tudor a décidé de mettre fin à son aventure sur la Canebière. Pablo Longoria l’avait alors remplacé par Marcelino, qui ne s’est pas éternisé non plus sur le banc marseillais. Désormais, c’est Gennaro Gattuso qui est aux commandes du club olympien.

OM : Il lâche une punchline après son transfert et s’explique https://t.co/klNdTgWRat pic.twitter.com/XqDUMVfjIp — le10sport (@le10sport) October 16, 2023

Direction l'Italie pour Tudor après l'OM ?

De son côté, Igor Tudor est toujours sans club. Mais son retour commence à prendre forme petit à petit. Le technicien croate est notamment annoncé vers un retour en Italie. L’entraîneur de 45 ans serait sur les tablettes de plusieurs clubs de Serie A. Il aurait néanmoins écarté une destination récemment.

La Salernitana s'est faite recaler

D’après les informations du journaliste Ignazio Genuardi, la Salernitana aurait tenté d’approcher Igor Tudor avant de jeter son dévolu sur Filippo Inzaghi. Toutefois, l’ancien technicien de l’OM attendrait un plus gros club et resterait dans la short-list de Naples en cas de départ précipité de Rudi Garcia. À suivre...