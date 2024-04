Mercato : Ibrahimovic va jouer un mauvais tour à l’OM ?

Hugo Chirossel

Comme indiqué par Le 10 Sport, l’OM a fait de Paulo Fonseca sa priorité pour devenir son prochain entraîneur. Mais le technicien portugais, qui arrive à la fin de son contrat avec le LOSC, est très courtisé. L’AC Milan de Zlatan Ibrahimovic serait notamment intéressé à l’idée de s’attacher ses services.

À la recherche d’un nouvel entraîneur qui viendra succéder à Jean-Louis Gasset à partir de la saison prochaine, l’OM a jeté son dévolu sur Paulo Fonseca. Comme indiqué par Le 10 Sport , l’actuel entraîneur du LOSC, où il arrive au terme de son contrat, est la priorité de Pablo Longoria.

L’AC Milan intéressé par Fonseca

Un dossier complexe en raison de la forte concurrence. En effet, Paulo Fonseca est un entraîneur très courtisé du fait des bons résultats qu’il a obtenus avec le LOSC. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, l’AC Milan, où Zlatan Ibrahimovic est décisionnaire, serait notamment intéressé, ce que des sources proches du technicien portugais auraient confirmé.

